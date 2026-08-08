Clima en Posadas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Posadas, indica que hoy 9 de agosto el cielo estará parcialmente nublado con polvo levantado por viento por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Posadas se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:19 y se pone a las 18:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.