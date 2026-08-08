River no ve la salida: cuarta derrota seguida, por un error defensivo y la anemia ofensiva

“Es un momento crítico”, expresó el capitán Nicolás Otamendi, minutos después de una nueva derrota de River, la cuarta consecutiva por el Torneo Clausura, todas por 1-0. Debutaron el lateral Ortega y el volante Andrada, que no desentonaron dentro del pobre contexto general, pero River no levanta con nada, ni con cambios de nombres ni de esquema.

Una equivocación de Aníbal Moreno, que perdió una pelota con las líneas adelantadas, y la ceguera ofensiva volvieron a condenar a River, eliminado en la Copa Argentina; último, sin puntos ni goles en el Clausura, y con el compromiso del próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, en Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.