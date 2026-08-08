River no ve la salida: cuarta derrota seguida, por un error defensivo y la anemia ofensiva
Cayó 1-0 ante Tigre en Victoria; no suma puntos ni goles en el Clausura; se agrava la crisis y el miércoles juega por la Copa Sudamericana
River sigue a la deriva
“Es un momento crítico”, expresó el capitán Nicolás Otamendi, minutos después de una nueva derrota de River, la cuarta consecutiva por el Torneo Clausura, todas por 1-0. Debutaron el lateral Ortega y el volante Andrada, que no desentonaron dentro del pobre contexto general, pero River no levanta con nada, ni con cambios de nombres ni de esquema.
Una equivocación de Aníbal Moreno, que perdió una pelota con las líneas adelantadas, y la ceguera ofensiva volvieron a condenar a River, eliminado en la Copa Argentina; último, sin puntos ni goles en el Clausura, y con el compromiso del próximo miércoles ante Independiente Santa Fe, en Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
OTAMENDI CRÍTICO CON EL ARBITRAJE— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026
El capitán de River salió a dar la cara por el mal momento y se quejó sobre las decisiones arbitrales.
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Final, otra derrota de River
River perdió nuevamente 1-0, esta vez ante Tigre como visitante. El equipo de Coudet llegó a la cuarta derrota consecutiva.
River, centro a la olla
River no encuentra los caminos. Llega a tres cuartos de campo y se repite en centros, varios de ellos sin destino.
Andrada, cerca de un palo
Ya entraron Borré y el juvenil Pereyra. River, que nunca tuvo las ideas muy claras, ahora va con desesperación. A Andrada le queda la pelota en la puerta del área y su remate sale junto a un poste.
Error de Moreno, gol de Tigre
River se complica con un error defensivo. Con la defensa adelantada, Moreno pierde la pelota con Saralegui, que habilita a Russo. En la corrida, el delantero aguanta la carga de Martínez Quarta y define con un toque sobre la salida de Beltrán. Tercer gol de Russo en sus enfrentamientos contra River.
¡TIGRE ROMPE EL CERO Y LE SACA VENTAJA A RIVER!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026
Tras un error, Russo anota el primero en un encuentro muy complicado entre Tigre y River.
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Tigre, con López y Saralegui
A Tigre le cuesta cada vez más sacar el contraataque. Del medio para arriba, aguanta la pelota con Santi López y Saralegui. El Matador llegó con un cabezazo de Serrago.
Levanta Andrada
El volante empieza a soltarse, toma más confianza en el manejo de la pelota con toques cortos y cambios de frente. River necesita de alguna individualidad que contagie al resto.
Cruce justo de Martínez Quarta
Saralegui encaró con la pelota dominada, gambeteó a un rival y, ya dentro del área, sacó el remate que bloqueó Martínez Quarta.
Llegada con Andrada
El debutante Andrada, en una de las pocas veces que soltó en ataque, cruza un centro de riesgo que despejó Zenobio.
Algo más movido
River intenta cambiar el ritmo y genera una llegada por la derecha que no es resuelta en el área. Tigre amenazó con un contraataque que neutralizó Otamendi.
Sin cambios en River
Pese a la discreta producción, Coudet no realiza variantes para el segundo tiempo.
River, con pocas luces
Se fue la primera etapa y el diagnóstico sobre River no mejora respecto de los últimos partidos. La elaboración del juego es deficiente y sigue escaso de profundidad. Solo contabilizó tres remates, uno al arco. El nivel de las individualidades no pasa el calificativo de discreto. Lo único que pudo rescatar es que no pasó apuros defensivos.
Otamendi le protesta a Gareano
Final de un primer tiempo gris, con pocas emociones. Otamendi lo encara a Gareano en el centro del campo y le protesta: “Cómo puede ser que el VAR no te llame por el penal. ¿A vos te parece que era para amonestarlo a Moreno? Son profesionales ustedes eh, traten de demostrarlo". El árbitro escuchó sin responder.
¡Explotó Otamendi con el árbitro!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026
El capitán de River le reclamó a Andrés Gariano por el penal no cobrado para su equipo.
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El desarrollo se calienta
A partir del supuesto foul a Correa no sancionado sube la temperatura del cotejo. Elías es amonestado por protestar y Montiel le entró duro Santi López, sin que el árbitro sancione al menos infracción.
River pidió penal
Primera polémica del encuentro. River le pidió penal al árbitro Andrés Gareano por un golpe de Benegas a Correa detrás de una rodilla. Con Coudet a la cabeza hubo reclamos por un penal que el referí no sancionó y que tampoco ameritó la intervención del VAR. El contacto existió, queda a interpretación la fuerza del impacto.
¿Era penal para River por falta a Correa?— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026
El delantero cayó dentro del área, pero el árbitro no dudó en su decisión, no era penal.
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Beltrán estuvo seguro
Por un mal pase hacia atrás de Montiel, River se vio obligado a cometer un foul. El tiro libre del exBoca Saralegui se desvió en un jugador dentro del área y exigió una atajada a puro reflejo de Santiago Beltrán.
Domina River, sin profundidad
Tigre aplica el plan con el que otros equipos complicaron a River en los cotejos recientes: se repliega y trata de sorprender de contraataque. Cuando ataca, River queda con una línea de tres, con Ortega subido como un carrilero. El equipo de Coudet lleva la iniciativa, pero le cuesta crear ocasiones.,
Variante posicional
A diferencia de encuentros recientes, Otamendi ocupa el puesto de primer marcador central y Martínez Quarta se ubica sobre la izquierda.
Desinteligencia en el fondo de River
River no viene dando garantías defensivas. Un desentendimiento entre Moreno y el arquero Beltrán casi pone en situación de gol a Nacho Russo.
Casi gol de Ortega
El lateral izquierdo, debutante en River, estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que desvió el arquero Zenobio.
Pity Martínez sale lesionado
El partido arranca con la novedad de la pronta lesión de Gonzalo Martínez, que tenía un partido especial contra su exclub. Pity ya había mostrado alguna molestia en el calentamiento y al primer choque con Martínez Quarta cayó con una molestia muscular en la pierna derecha. Fue reemplazado por Serrago.
¡PITY MARTÍNEZ LESIONADO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 8, 2026
Baja importante para Tigre al inicio del partido, Pity Martínez sale lesionado tras un choque con Martínez Quarta.
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River, confirmado con dos debuts
Tras concretar el noveno refuerzo con la incorporación de Thiago Almada, River presentará esta tarde dos caras nuevas: el lateral izquierdo Francisco Ortega, que viene del fútbol griego, y el juvenil Tobías Andrada, procedente de Vélez. Respecto de la formación que perdió el domingo ante Rosario Central, Coudet realiza cinco variantes: Ortega por Rivero, Andrada por Vera, Galván por Pereyra, Correa por Colidio (transferido a Vasco Da Gama) y Lucas Beltrán por Borré.
📋 Los 11 del Millonario para esta tarde frente a Tigre 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Qiek7vuZRM— River Plate (@RiverPlate) August 8, 2026
Los titulares de Tigre
El Matador viene de igualar 0-0 de local contra Belgrano, el miércoles. Alfio Oviedo desperdició un penal cerca del final. Diego Dabove presentará la formación habitual, no preservó jugadores para el cotejo del miércoles próximo frente City Torque por la Copa Sudamericana.
Bienvenidos al minuto a minuto de Tigre-River
Les damos la bienvenida en la cobertura del partido que Tigre y River disputarán a las 17, por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en el estadio José Dellagiovanna. El encuentro será televisado por TNT Sports Premium.
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