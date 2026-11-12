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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 29; descartan lluvias durante la jornada

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 13 de noviembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 13 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 13 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 20:21.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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