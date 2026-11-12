Cuándo cobran los jubilados de la Anses en noviembre 2026
Este es el cronograma de pagos para el anteúltimo mes del año; cómo es la entrega diaria según la terminación del DNI
- 3 minutos de lectura'
Los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya tienen su fecha de pago de los haberes. De esta forma, pueden consultar el calendario completo y saber con exactitud cuándo cobran en noviembre de 2026.
Los haberes previsionales se distribuyen de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares, y según el tipo de jubilación, se acreditan entre la segunda semana del mes y los últimos días.
En el undécimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en noviembre de 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$444.158,45
$70.000
$514.158,45
Jubilación máxima
$2.988.765,84
-
$2.988.765,84
PUAM
$355.326,76
$70.000
$425.326,76
PNC (Invalidez/Vejez)
$310.910,91
$70.000
$380.910,91
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.
- 1
- 2
La multinacional Bunge y el grupo argentino GDM crearon una empresa para desarrollar cultivos destinados a biocombustibles
- 3
Efecto China y “costo argentino”: referentes de la industria del acero elogian avances macro, pero alertan por el empleo y la competitividad
- 4
Histórico triunfo: un grupo de jóvenes ganaderos se quedaron con el primer y segundo puesto en una importante competencia internacional