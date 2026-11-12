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Cuándo cobran los jubilados de la Anses en noviembre 2026

Este es el cronograma de pagos para el anteúltimo mes del año; cómo es la entrega diaria según la terminación del DNI

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El calendario de pagos de jubilaciones de la Anses
El calendario de pagos de jubilaciones de la AnsesAndrzej Rostek - Shutterstock

Los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya tienen su fecha de pago de los haberes. De esta forma, pueden consultar el calendario completo y saber con exactitud cuándo cobran en noviembre de 2026.

Los haberes previsionales se distribuyen de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares, y según el tipo de jubilación, se acreditan entre la segunda semana del mes y los últimos días.

Las fechas de pago para jubilaciones y pensiones de noviembre
Las fechas de pago para jubilaciones y pensiones de noviembreFreepik

En el undécimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,93%, en concordancia con la inflación registrada en septiembre, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones en noviembre de 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Cuánto cobran los jubilados en noviembre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en noviembre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
Jubilación mínima
$444.158,45
$70.000
$514.158,45
Jubilación máxima
$2.988.765,84
-
$2.988.765,84
PUAM
$355.326,76
$70.000
$425.326,76
PNC (Invalidez/Vejez)
$310.910,91
$70.000
$380.910,91

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Los montos de las jubilaciones y la fecha de acreditación
Los montos de las jubilaciones y la fecha de acreditación

Cómo es la entrega del bono previsional de noviembre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $514.158,45.

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