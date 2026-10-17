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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 18 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 18 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:52.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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