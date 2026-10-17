Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 18 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 23; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:42 y se pone a las 19:52.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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