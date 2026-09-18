Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:25.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.