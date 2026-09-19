Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 20 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:26.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.