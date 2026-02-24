Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 25 de febrero, la temperatura rondará entre 12 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 25 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 19 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:10 y se pone a las 20:20.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
La madre y el asesino frente a frente: el día que un juicio en Alemania terminó en siete disparos
- 2
Intercargo: el Gobierno lanzaría el viernes la licitación para privatizarla y podría recaudar unos US$30 millones
- 3
Luna de Sangre: la NASA divulgó horarios y lugares para observar el eclipse lunar
- 4
Nuevo polo gourmet en un barrio que no para de crecer