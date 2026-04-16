Avanza un frente que traerá 48 horas de inestabilidad, temperaturas cambiantes y lluvias persistentes: las zonas afectadas

El fenómeno complicará las condiciones habituales del otoño; se registrará alta humedad y marcas por encima de lo habitual, según anticipó el SMN
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Tras un comienzo de semana protagonizado por las lluvias y precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la presencia de precipitaciones abundantes y ráfagas de viento en la provincia de Buenos Aires durante la jornada.
El buen tiempo se instalará el sábado, ya que para el domingo se espera un cambio más brusco, donde se incrementará indefectiblemente el nivel de inestabilidad.
Pronóstico del tiempo en la Ciudad
El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires indicó una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 23°C durante este jueves, con una nubosidad abundante en todo el territorio porteño. Las precipitaciones se mantendrán hasta la tarde del jueves, pero el cielo permanecerá nublado hasta el viernes.
Provincias bajo alerta amarilla
El SMN advirtió alerta amarilla para la provincias de Buenos Aires, una zona que será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Ante esta alerta, el organismo alertó: “Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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