El Banco Central vuelve a flexibilizar los encajes bancarios para tratar de reactivar el crédito en pesos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió hoy a flexibilizar los criterios normativos para que los bancos constituyan encajes, aquellos que había llevado antes de las últimas elecciones a su máximo nivel en 30 años, lo que luego potenció la irregularidad de las carteras —al hacer volar las tasas de interés— y mantiene estancado el crédito en pesos desde hace meses.

Son, si se quiere, adecuaciones casi cosméticas, pero que permitirán a las entidades un mayor margen de maniobra a la hora de administrar sus niveles de liquidez, que es, precisamente, lo que había provocado el ahorcamiento en el antecedente mencionado. Y llegan en momentos de marcada calma cambiaria y en los que la economía necesita recuperar la palanca crediticia que impulsó con fuerza el nivel de actividad en la primera parte de 2025.

El texto de la disposición Compumar

La entidad, por un lado, vuelve a relajar desde mañana mismo la integración diaria mínima permitida a los bancos, que baja del 75% al 65%, tras haberla colocado en el 95% antes de las elecciones legislativas.

Además, también desde mañana, elimina los plazos mínimos y máximos de los bonos en pesos que los bancos pueden elegir para integrar parte de la exigencia. De esta manera, en la autoridad monetaria buscan “ampliar el universo de títulos y darle a las entidades, de ese modo, mayor flexibilidad para transformar activos en liquidez regulatoria”.

El crédito en pesos al sector privado se frenó Compumar

Hay que recordar que hoy el esquema establece una exigencia de integración general del 45% (los bancos deben mantener encajados, por criterio prudencial, $45 de cada $100 que captan del público). A su vez, pueden constituirla en un 31,5% en efectivo y un 13,5% en títulos públicos en pesos, un criterio con el que se busca moderar el costo financiero de un nivel de inmovilización que se mantiene por encima de los promedios de la región e incluso de las medias históricas argentinas, pese al último recorte que entró en vigencia a principios de mes.

Las nuevas normas están contenidas en la Comunicación “A” 8423, aprobada hoy por el directorio del BCRA, que sesionó con la tutela remota de su presidente, Santiago Bausili. El funcionario integra la comitiva oficial que se encuentra en Estados Unidos participando de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Santiago Bausili, presidente del BCRA OLIVER CONTRERAS - AFP

No en vano, desde la entidad hicieron saber que las dos determinaciones “se enmarcan en el acuerdo técnico alcanzado” con ese organismo, correspondiente a la segunda revisión del programa vigente bajo el Acuerdo de Facilidades Extendidas para la República Argentina.

El BCRA sostiene que estas disposiciones representan “un nuevo avance en el proceso de normalización de los encajes bancarios” y ayudarán a las entidades financieras “en el manejo de su liquidez”, lo que a la vez colaborará para reducir la volatilidad de las tasas de interés.