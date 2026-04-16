Baja la temperatura y sigue la inestabilidad: así estará el clima en el AMBA este fin de semana de abril

Este jueves pasará la tormenta para darnos un viernes con menos inestabilidad, un sábado de sol y un domingo otra vez nublado. El domingo hay probabilidad de lluvias.

Clima del jueves: mejorando a la tarde

El jueves ofrecerá las últimas horas de lluvia y podría obligar a salir nuevamente con paraguas. Se espera un amanecer inestable, con cielo cubierto, viento moderado desde el este y 19ºC de piso térmico. La mañana nos mantendrá en vilo con los nubarrones que amenazarán con lluvias débiles persistentes y alguna tanda de chaparrones más activos que impidan que todos que lleguen secos al trabajo y a las aulas. Pasado el mediodía disminuirá la inestabilidad, para dejarnos un pasaje donde las lluvias podrían mostrarse más débiles y aislada. Incluso algunos modelos señalan que podríamos contar con mejoras antes del final de la tarde, con un giro del viento hacia el sur que empezaría a disipar lentamente la cobertura nubosa sin descartar alguna vuelta entrecortada del sol. Recuerde no olvidarse el paraguas en la oficina. La máxima alcanzaría los 24ºC con el cielo mayormente nublado e intensificando la velocidad del viento, el final del día ofrecería viento desde el sur en una noche ligeramente inestable donde quedaría aún margen para alguna lluvia aisladas. Será una jornada con acotada amplitud térmica cerrando en 21ºC.

El clima variará entre un día de sol y las nubes constantes

Clima del viernes: se corren los nubarrones

Después de casi cuarenta horas seguidas con precipitaciones de diferente intensidad soplará el Pampero, frío y seco, para empezar a limpiar nuestro cielo y devolverle las primeras cuotas de sol al estuario. Se prevé un amanecer con cielo mayormente nublado, con el mercurio largando desde 18ºC que podrían sentirse más frescos por el chiflete que llegue desde del sudoeste obligando a salir con campera. Tendremos un día con nubosidad variable, alternando pasajes nubosos con tramos soleados, el viento se calmará hacia la tarde, se correrán las nubes bajas para permitir que el termómetro se anime a una máxima de 25ºC. La noche se encontrará a salvo en un cierre térmicamente muy agradable para los que quieran salir con 21ºC, viento leve y cielo ligeramente nublado. Atención aquellos que salgan y vuelvan tarde, la temperatura caerá bastante durante la madrugada, especialmente en zonas suburbanas.

Clima del sábado: tarde de sol y calor suave

El sábado llegará para redimir a todos aquellos que estaban esperando por la vuelta del sol para el fin de semana. Se espera un amanecer con cielo mayormente despejado, viento calmo o leve desde el sudoeste y mínima de 15ºC. La jornada transcurrirá sin nubosidad garantizando un día soleado para todos aquellos que quieran planificar actividad al aire libre, la veleta rotará al mediodía para mostrar descenso de aire templado por la tarde para permitirle al mercurio animarse a 25ºC y redondear una jornada de excelentes condiciones meteorológicas con sol, calor suave y muy poco viento. La noche se mantendrá a salvo en un cierre con cielo despejado, viento calmo y 21ºC, ofreciendo un ambiente muy agradable para los que quieran salir. Será, por lejos, la mejor jornada del fin de semana a nivel atmosférico.

Clima del domingo: probabilidad de lluvias aisladas

El domingo mantendrá el viento calmo, aunque mostrará un importante arribo de nubosidad, incluso mostrando una ligera inestabilidad en todas sus franjas horarias. Se aguarda por un amanecer con cielo mayormente nublado, viento leve del noreste y mínima de 17ºC. La mañana podría quedar expuesta a lloviznas y lluvias débiles que se harán extensivas hacia el resto del día llegando hasta una tarde donde algunos chaparrones no desentonarían. Algunos modelos de simulación son más optimistas, donde destacan la frondosa nubosidad, aunque casi sin precipitaciones. El termómetro seguirá manteniéndonos lejos del frío en una tarde nubosa con máxima de 26ºC. Hacia el atardecer ingresará aire frío desde el sur dejando una probabilidad más alta de precipitaciones hasta la noche. Todavía no cancele nada, pero todo indica que si tiene alguna actividad a la intemperie deberá esperar hasta último momento.

Cuándo vuelve la lluvia fabian-marelli-11419

Spoiler alert: el clima de la semana que viene

La semana que viene podría comenzar con un lunes y martes inestables que muestren alguna chance de precipitaciones. Seguiremos con la estufa apagada con mínimas de 17ºC y máxima de 22ºC, el miércoles volvería el sol con un leve descenso de temperatura.

Día Temperatura Mínima Temperatura Máxima Clima Viento Lluvias Jueves 19°C 24°C Mayormente nublado; mejorando hacia la tarde/noche. Moderado del este, rotando al sur al final del día. Lluvias débiles y chaparrones activos, aislándose luego del mediodía. Viernes 18°C 25°C Nubosidad variable con tramos soleados. Sudoeste (frío y seco), calmándose hacia la tarde. Fin de las precipitaciones; el cielo se empieza a limpiar. Sábado 15°C 25°C Excelente; mayormente despejado y a pleno sol. Calmo o leve del sudoeste, rotando al norte al mediodía. Sin probabilidad de lluvias. Domingo 17°C 26°C Inestable y muy nuboso durante todo el día. Leve del noreste, rotando al sur hacia el atardecer. Probabilidad de lloviznas y chaparrones aislados.

Eso es todo, amigos. Después del duchazo de ayer todavía conservaremos para hoy la probabilidad de precipitaciones durante la primera mitad del día por lo que la ciudad seguirá completamente mojada por un buen rato, aunque no se descarta que la tarde muestre las primeras mejoras con algunos ratitos de sol. Habrá mejores noticias para el viernes con menos nubosidad y recuerden que a la hora de planear salir un rato el fin de semana, por escandalo, tendremos un mejor sábado que domingo. Nos quedan las últimas horas de inestabilidad, el sol se repondrá para mañana, pero a partir del domingo se formará una nueva hilera de días nublados. No subestime los nubarrones de hoy, estaremos bajo alerta meteorológico durante la primera parte del día.

¡Hasta la semana que viene!

@JopoAngeli