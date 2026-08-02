Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 3 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:34 y se pone a las 18:44.
Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..