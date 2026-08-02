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Clima en ciudad de Neuquén hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 14; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 3 de agosto
El pronóstico del tiempo para ciudad de Neuquén para el 3 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Neuquén, indica que hoy 3 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Neuquén presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:34 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en Neuquén para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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