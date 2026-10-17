Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 18 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 62 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:54 y se pone a las 20:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará cubierto con lluvia débil y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.