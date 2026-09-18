Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 4 y 17; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:41 y se pone a las 19:38.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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