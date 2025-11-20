LA NACION

Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 21 de noviembre, la temperatura rondará entre 6 y 23;

  •
El pronóstico del tiempo para San Martín de los Andes para el 21 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 20:47.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

