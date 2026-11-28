Clima en San Martín de Los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 29 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 8 y 26; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de Los Andes, indica que hoy 29 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de Los Andes se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 12 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:11 y se pone a las 20:55.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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