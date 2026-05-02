Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de mayo de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 3 de mayo el cielo estará con lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:32 y se pone a las 18:53.

Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hay que hacer ante nevadas extremas

Ante una caída de nieve con acumulación en superficie se deben tomar algunas medidas preventivas para evitar accidentes y preservar la vida de las personas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realiza las siguientes recomendaciones para los casos extremos de nevadas: