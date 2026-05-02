Clima en San Martín de los Andes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de mayo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 3 de mayo, la temperatura rondará entre 6 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Martín de los Andes, indica que hoy 3 de mayo el cielo estará con lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Martín de los Andes presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:32 y se pone a las 18:53.
Pronóstico del tiempo en San Martín de los Andes para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hay que hacer ante nevadas extremas
Ante una caída de nieve con acumulación en superficie se deben tomar algunas medidas preventivas para evitar accidentes y preservar la vida de las personas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realiza las siguientes recomendaciones para los casos extremos de nevadas:
- Evitar actividades al aire libre.
- Utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar el hogar. Antes de ello, cortar el suministro eléctrico y el gas.
- Mantenerse informado y conocer los lugares de evacuación.
- Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
- Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
- En caso de viajar en auto, permanecer en el vehículo y no intentar caminar para alejarse del temporal.
- En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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