Por los vientos extremos, hay aleta naranja y se suspenden las clases en Puerto Madryn

Las alertas por fuertes vientos continúan en varias ciudades de la Patagonia, según informó en su último reporte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que en ciudades como Puerto Madryn se suspendieron las clases y se limitaron las actividades al aire libre.

“Continúan los alertas de nivel naranja y amarillo por viento en Patagonia. Hasta este mediodía estuvo vigente una alerta roja por ráfagas que superaron los 140 km/h”, informó el SMN en su cuenta de X este lunes por la tarde.

“En consecuencia, este temporal de viento generó múltiples inconvenientes en infraestructuras y servicios en ciudades de Chubut y Santa Cruz. Se levantó una nube de polvo muy significativa que redujo la visibilidad en varias zonas y que se observó hasta en imágenes satelitales”, informó el SMN.

La Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn mostró en sus redes sociales cómo, debido al fuerte temporal de viento que azota a la ciudad, se registró una cantidad importante de postes caídos en distintos puntos.

Se registró la caída de varios postes de luz en la ciudad (Foto: @servicoopmadryn)

Eduardo Pérez, referente de Protección Civil, confirmó en FM Del Viento que el nivel de advertencia pasó a alerta naranja hacia el mediodía, por lo que se determinó de inmediato la suspensión de actividades escolares y de toda práctica al aire libre en Trelew, Puerto Madryn, Rawson y localidades cercanas.

La intensidad del viento que afecta al centro, sur y la zona cordillerana obligó al Gobierno provincial a activar protocolos de emergencia, frenar actividades en varias ciudades y disponer el cierre preventivo de rutas. Según informaron medios locales, desde temprano se acumularon muchos camiones en estaciones de servicio de la zona, donde los choferes esperan novedades sobre la reapertura de rutas.

Se aconsejó a la población limitar la circulación y permanecer en lugares seguros durante las horas de mayor intensidad del viento, que van desde el mediodía a la tarde. Según las estimaciones, el miércoles llegaría la primera mejora en los vientos fuertes que afectan a Chubut.