Hay alerta roja, naranja y amarilla por viento, tormenta y lluvia para este lunes 17 de noviembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas rojas, naranjas y amarillas por viento, tormentas y lluvia para este lunes 17 de noviembre. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que habrá 10 provincias afectadas. El nivel implica lo posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.

La alerta roja rige en el sur de Chubut y comprende las condiciones más severas previstas para la jornada. En esa zona, el SMN señaló que el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 140 kilómetros por hora, especialmente hacia el mediodía.

Para Santa Cruz el organismo dispuso un alerta naranja por viento, con previsiones de ráfagas muy intensas que podrían superar los 130 kilómetros por hora, acompañadas de vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Las alertas amarillas por viento alcanzan a Tierra del Fuego, el este de Chubut, Río Negro, el sudeste de Neuquén, el sur de La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires. En esos sectores se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

También se emitieron alertas por tormenta: en el norte de Misiones rige un alerta naranja, con tormentas fuertes o localmente severas, posible caída abundante de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y eventual granizo. El SMN pronosticó valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse en forma puntual.

La alerta amarilla por tormenta está vigente en el este de Jujuy y una pequeña zona de Salta. Allí se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias intensas en períodos breves, caída de granizo, ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora y actividad eléctrica frecuente. La precipitación acumulada prevista oscila entre 20 y 40 milímetros.

En Tierra del Fuego, además de la alerta por viento, se mantiene una alerta amarilla por lluvia. Según el SMN, el área será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de entre 10 y 25 milímetros que podrían superarse de forma puntual.

Para la alerta roja por viento, el SMN recomienda permanecer bajo techo en lugares seguros, no refugiarse cerca de árboles ni postes de electricidad, evitar el contacto con cables caídos y mantener lista una mochila de emergencias con elementos esenciales como linterna, radio, documentos y teléfono. Ante cualquier afectación, se debe contactar a los organismos locales de emergencia.

En el caso de la alerta naranja por tormentas, se aconseja permanecer en construcciones cerradas, alejarse de artefactos eléctricos, no usar teléfonos con cable y evitar circular por calles inundadas. Si la tormenta sorprende durante un viaje, se recomienda quedarse dentro del vehículo. Si existe riesgo de ingreso de agua en el domicilio, se debe cortar la energía eléctrica.

Para la alerta amarilla por lluvia, las indicaciones incluyen evitar actividades al aire libre, no sacar la basura ni dejar objetos que obstruyan el escurrimiento del agua, mantenerse lejos de zonas costeras o ribereñas y seguir las indicaciones de las autoridades locales. También se recomienda tener preparada una mochila de emergencia.

En la ciudad de Buenos Aires se espera un lunes despejado por la mañana y el mediodía, con una mínima de 11°C y una máxima de 24°C. Por la tarde el cielo estará algo nublado y la noche se presentará parcialmente nublada. Para los días siguientes se prevén condiciones estables, con aumento de nubosidad y máximas cercanas a los 30°C.

En la provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares, con cielo despejado en la mañana, algo nublado por la tarde y parcialmente nublado por la noche. La mínima será de 6°C y la máxima de 22°C. Se prevén vientos de hasta 31 kilómetros por hora por la mañana, mientras que el martes podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El resto de la semana se mantendrá sin precipitaciones y con temperaturas en ascenso.

En el resto del país, la temperatura prevista para este lunes será de 31°C de máxima y 14°C de mínima en Córdoba; 31°C y 20°C en Tucumán; 25°C y 11°C en Santa Fe; 23°C y 11°C en Entre Ríos; 31°C y 15°C en Jujuy; y 31°C y 14°C en Salta. En el noreste, Misiones tendrá una máxima de 25°C y una mínima de 18°C, mientras que La Rioja alcanzará los 32°C con mínima de 19°C, y Santiago del Estero los 30°C con 17°C de mínima.

San Luis tendrá una máxima de 34°C y mínima de 17°C, San Juan 27°C y 18°C, y Mendoza 28°C y 14°C. En la Patagonia, Río Negro llegará a los 31°C y 15°C, Chubut a 28°C y 10°C, y Santa Cruz registrará 13°C de máxima y 6°C de mínima.