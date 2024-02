escuchar

Lunes: caluroso pero no agobiante

Hoy tendremos nuestro último idilio con las temperaturas moderadas y el ambiente agradable en un amanecer con 23°C, un poco ventoso y cielo algo nublado. Será importante enfrentar un día caluroso sin empezar a sufrir las altas temperaturas temprano. Por la mañana el viento norte volverá a anunciar circulación de aire caliente por el estuario, por suerte la nubosidad alta oficiará de media sombra para que el termómetro no se dispare y se recorte en 33°C, lo que nos devolverá al calor intenso veraniego pero sin llegar a ofrecer una tarde sofocante. Al final del día llegarán ráfagas fuertes desde el noreste que en su velocidad podrían ser percibidas como frescas, pero apuntalarán la temperatura nocturna en 27°C. Algunas simulaciones presentan una baja probabilidad de alguna tormenta aislada al cerrar el día. No se entusiasmen si llegara a darse este escenario, porque no estaría asociado a una entrada de aire frío, sino al descenso de aire templado e inestable, por lo que no representaría ningún alivio a futuro.

Vuelven las tardes calurosas a la ciudad con 33°C para hoy, 35°C para el martes y 36°C, el miércoles Ricardo Pristupluk

Martes: vuelve el calor sofocante

El martes nos devolverá al calor extremo con una jornada de valores extenuantes. La mínima avisará desde temprano que iremos rumbo a un día de altas temperaturas con el mercurio que iniciará la cuenta desde los 26°C, con viento moderado del noreste, cielo mayormente nublado y ligeramente inestable. El aire caliente soplará como un caloventor por la ciudad. De a ratos contará con un poco de ayuda solar para envalentonar al termómetro a rebasar los 35°C y marcar la vuelta de las tardes de calor insoportable. El mercurio nocturno podría ser más incómodo que el vespertino, en un cierre con 28°C. Toda la jornada conservará una baja inestabilidad y algún chaparrón aislado no estaría fuera de libreto.

Miércoles: último día de temperaturas extremas

El miércoles subirá la apuesta térmica hasta configurar una tarde agobiante, pero será la última de la saga: el aire frío viene en camino para cortarle el envión al mercurio. Se espera un amanecer templado con mínima de 26°C, viento moderado del norte y cielo parcialmente nublado con una ligera inestabilidad. La masa de aire caliente descenderá hasta nuestra posición para abrazarnos con 36°C, por suerte con un poco más de nubosidad que nos tapará el sol. Hacia el atardecer comenzará la rotación del viento, lo que podría darnos una probabilidad un poco más alta de alguna tormenta aislada. La noche asustará con sus 30°C, pero el frente frío ya estará a la vuelta de la esquina.

Jueves: vuelve la lluvia

El jueves tendrá su suerte echada al horario de ingreso de aire frío. Una entrada temprana con actividad prefrontal que nos dejará sin sol todo el día y con lluvias intermitentes desde la mañana desbaratarían la idea de una jornada muy calurosa. Si el viento frío se demora y las lluvias se trasladan hacia el final del día, podríamos tocar los 34°C. De todas formas puede ser una jornada a evitar por la permanente probabilidad de chaparrones y tormentas. La noche del jueves marcaría el repliegue térmico con ráfagas del sudeste que llevarán el termómetro hasta los 26°C, con un descenso lento pero sostenido durante la medianoche y madrugada. Hasta aquí llegará el evento de calor extremo.

Viernes: afloja la máxima

Continuará la inestabilidad en el Río de la Plata: la lluvia seguirá siendo bienvenida aunque complicará a todos aquellos que tengan que moverse por la vía pública o trabajar al aire libre. Se espera un amanecer templado con 24°C, pero la exposición al viento frío nos dará una percepción muy agradable de la temperatura, con cielo mayormente nublado. El termómetro las tendrá todas en contra, la falta de insolación de superficie, el viento desde el sur y este, y las potenciales lluvias pincharán al verano para dejarnos una tarde térmicamente muy tranquila de 31°C. Hacia la noche se intensificará el viento y se mantendrá la probabilidad de precipitaciones durante toda la madrugada. Aquellos que tengan algún plan nocturno deberán estar atentos a nuevas actualizaciones.

Borrador del fin de semana

El sábado se perfila inestable todo el día con probabilidad de lluvia más alta durante la mañana. Se espera un día de poco sol y viento de direcciones variables para mantener la tregua térmica con 29°C de máxima. El domingo volvería el sol pero con varias horas de viento sur para darnos un día soleado pero sin calor fuerte, con 31°C por la tarde.

Eso es todo, amigos. Se viene una semana que mostrará nuevamente tardes sofocantes: el tandem martes-miércoles puede ser extremo. Por suerte El Niño esta vez no nos dejará solos y cortará rápidamente la racha, a diferencia de la semana pasada, y mantendrá al termómetro atado durante varias jornadas, por lo que el alivio llegará y se mantendrá. Pasado el sofocón de mitad de semana, no tendríamos calor extremo por 10 días con el termómetro que mantendrá un techo de 33°C en las tardes más calurosas y con la vuelta de mínimas un poco más bajas. Se vienen varios días inestables: hoy podría llover por la noche, el martes y miércoles podrían mostrar algún chaparrón aislado, mientras el jueves y viernes nos darían precipitaciones más continuas y activas lo que marcará la vuelta de las lluvias a la ciudad después de tantos días.

¡Tengan todos una gran semana!

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo