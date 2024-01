escuchar

Lunes: tarde de verano intenso

Hoy se cierra el ciclo de días calurosos con un lunes que repetirá la oferta de sol y calor veraniego del domingo. La veleta rotó en la medianoche de ayer y nos trajo algo de aire fresco para dejarnos un amanecer muy agradable con 21ºC, con cielo despejado y viento moderado del norte. Por suerte, las primeras horas de la mañana no serán templadas, como para no empezar el día acalorados de entrada. Después el viento caliente y la total insolación de nuestra superficie nos llevarán a una tarde de sol y calor intenso con 33ºC de máxima. Una jornada que hará las delicias de la afición veraniega, pero que será muy incómoda para el que le toque andar por la vía pública cocinándose bajo el rayo del sol. Hacia la noche arribará más nubosidad en un cierre caluroso con 28ºC donde no alcanzará con el ventilador. Por suerte un frente frío viene en camino y llegará pasada la medianoche.

Calor y sol se espera en la ciudad de Buenos Aires y alrededores durante el último fin de semana del año

Martes: probabilidad de lluvias por la mañana, aisladas por la tarde

El martes será otro día difícil para el que le toque andar por la calle, pero en este caso por las precipitaciones y no por el calor intenso. Se esperan lluvias activas durante la madrugada, mañana y mediodía, y menos intensas y más aisladas durante la tarde. Todo parece indicar que la noche quedaría a salvo. Se aguarda por un amanecer inestable, con probabilidad de precipitaciones, viento moderado a fuerte desde el este y sudeste y cielo cubierto. Si bien en las simulaciones las lluvias no se muestran fuertes si parecen continuas, por lo que podríamos tener un ritmo liviano de precipitación constante durante varias horas. El termómetro caerá desde la mañana, con 22ºC de mínima, y prácticamente no se moverá con la falta de sol y la circulación de aire fresco por lo que se podría esperar una máxima de solo 26ºC, todo un oasis después de tantas tardes de calor. Esperemos que todo corte rápido y puedan volver secos a casa, pero recuerden que todavía conservaremos alguna posibilidad de una última tanda de lluvias hasta tarde. Volverán las noches térmicamente agradables para dormir en un cierre con 23ºC.

Miércoles: lejos del calor fuerte

El miércoles abre un período de estabilidad atmosférica de varios días en el Río de la Plata. Se estima un amanecer con cielo mayormente nublado, viento moderado desde el este y mínima de 20ºC como para garantizar un comienzo térmicamente muy agradable. Incluso para los friolentos, el permanente chiflete fresco desde el río puede justificar algún abrigo liviano. A media mañana se retirarán las nubes para que comience una pulseada entre el sol y el viento este que se irá intensificando con el paso de las horas. El termómetro no podrá hacer mucho arrancando desde tan abajo y sin viento caliente, por lo que solo llegará hasta 28ºC en una tarde muy agradable, con cielo mayormente despejado y sin calor intenso. Para esta hora el viento persistente desde el río se sentirá muy agradable, y más a la noche que quedará la temperatura a 24ºC. Como estaremos cerca de una zona de lluvias algunos modelos consignan una tarde un poco más nubosa e inestable, veremos que dicen las actualizaciones.

Jueves: otro día de calor suave

El jueves transcurrirá bajo un manto de nubes bajas lo que nos salvará del calor intenso. Desde temprano soplará viento templado desde el noreste en una amanecer con cielo parcialmente nublado y mínima de 22ºC. Esta vez será el viento el que anime al termómetro y el sol el que falte a la cita. Se espera una jornada nubosa con rotación de veleta en las primeras horas de la tarde para que entre aire fresco desde el río y condicione al mercurio que volverá a recortarse en 28ºC para agregar un casillero más a esta saga de tardes con calor tranquilo en pleno enero. Se espera un cierre agradable con 24ºC. De todas formas, antes de la medianoche entrará un frente frío para desplomar la temperatura nocturna.

Viernes: el verano sigue con bajo perfil

El viernes comenzará con varias horas de viento moderado del sur, en un amanecer con cielo despejado y mínima de 20ºC. Se espera un día con poca cobertura nubosa con la temperatura creciendo desde el mediodía cuando recobremos el viento desde el este y no tengamos más aporte de aire frío. Se espera otra tarde de calor suave veraniego con el termómetro en 29ºC, lo que redondeará una semana laboral con solo una tarde de calor fuerte. La noche se proyecta estable para los que quieran salir.

Borrador del fin de semana

El sábado empieza a configurarse con cielo algo nublado y viento permanente desde el este por lo que el termómetro alentaría a planificar actividad al aire libre, pero defraudaría a quienes esperan por una tarde de pileta con 27ºC de máxima. El domingo volvería el viento norte durante la mañana en una jornada más nubosa con máxima de 28ºC. No se esperan precipitaciones para ninguno de los dos días.

Eso es todo, amigos. Por suerte el calor intenso se mostró solo en el fin de semana, y hoy tendremos el último episodio de esta breve hilera de altas temperaturas con una tarde de calor fuerte pero no extremo. Recuerden que el martes puede llover, e inclusive podría hasta llover más de lo esperado. El miércoles recobraremos la paz atmosférica, de este modo abre un período de siete días, probablemente varios más, sin precipitaciones ni calor sofocante para todos aquellos que necesiten hacer alguna actividad que demande varios seguidos con buen tiempo. Lo más importante, seguimos a salvo de cualquier evento de ola de calor por una semana más y no se asusten por el calor vespertino de hoy, a partir del martes ninguna máxima tocaría los 30ºC por varios días.

¡Tengan todos una gran semana!

