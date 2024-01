escuchar

Bahía Blanca: una ciudad que sabe del viento, arrasada por las ráfagas. El club que vio los primeros triples de Manu destruido, varios muertos por la caída del techo. Miramar: una playa azotada por una tormenta que deja dos víctimas fatales y varias casas sin techos. San Luis: un chico es alcanzado por un rayo pero vive para contarlo. El litoral inundado y Buenos Aires que jamás olvidará el temporal del 18 de diciembre, con carteles y árboles caídos a cada cuadra.

El temporal en Bahía Blanca dejó muertes y destrucción LA NACION/Mara Sosti

Los noticieros nos dieron imágenes impactantes del verano 2024 mostrando tiempo severo en varios rincones del país por lo que muchos se preguntan si esto es normal, incluso hubo lugar a teorías conspirativas de la mano del H.A.A.R.P. Hay que darles la razón a quienes sostienen que estamos ante un verano atípico pero también habrá que reconocer que no está pasando nada que no haya pasado antes y que no existe ninguna anomalía.

La culpa de todo la tiene “El Niño”, pero no todo es negativo en su estreno. Hacia abril del año pasado se declaró el final de “La Niña” lo que significaba que la superficie de las aguas del Océano Pacífico dejaban de estar más frías de lo estadísticamente normal para pasar a su temperatura habitual. Había sido una Niña extensa de tres años, traducidos en un largo período de sequía en nuestro país. Las cataratas se quedaron sin agua y se podía cruzar el Paraná a pie. Los incendios forestales llenaron de humo a Rosario y se multiplicaron por todo el país. El magro rendimiento de la cosecha se tradujo en una importante pérdida de divisas para y sufrimos varios veranos de calor insoportable en la ciudad con sus consecuentes cortes de luz. Por lo contrario, en los centros turísticos la Niña era amada. Días de calor, mucho sol y semanas sin lluvia redondearon veranos de playa y pileta.

Con una ruta nacional cortada en dos tramos, evacuaciones y desmoronamientos, el centro y sur de la provincia de Corrientes padece hoy un temporal de lluvia que superó ampliamente sus registros históricos, con marcas de hasta 400 milímetros de agua caída en las últimas horas. Telam

En junio del año entramos rápidamente en “El Niño”, lo cual fue tomado como un alivio para el futuro del campo además de garantizarnos un verano menos hostil. Sabíamos en ese entonces que se iba a ir acentuando, incluso algunos ya auguraban un “niño fuerte” algo que no sucedía hace décadas. La nueva circulación atmosférica se estrenó con la vuelta de las lluvias en varios sectores con déficit hídrico y expuestos a incendios forestales, y cumplió su promesa de moderar las temperaturas sin dejarnos ninguna ola de calor hasta el momento, pero nos devolvió nuestras clásicas tormentas de verano que hace tiempo no veíamos. con parámetros muy parecidos a tornados F1 o tormentas tropicales.

El Niño no se comporta de la misma manera en todas las latitudes, hay países que lo sufren de manera muy diferente. No es bien recibido por la comunidad científica porque siempre viene acompañado de un aumento de la temperatura global. Lo que sabemos hasta el momento es que se va a mantener algunos meses más, atenuándose progresivamente por lo que la tendencia de un verano más lluvioso y menos caluroso se mantendrá

De esta manera podemos afirmar que es cierto que es un verano con mucha más furia meteorológica que ediciones anteriores, pero de ninguna manera estamos ante eventos que representen un nuevo escenario meteorológico veraniego

@JopoAngeli

Temas Pronóstico del tiempo