Pronóstico del tiempo en CABA: ¿cómo estará el fin de semana?

Bienvenidos a un reporte netamente impopular donde ni siquiera intentaré ganarme el respeto de ustedes. Es muy probable que me retire abucheado, que deba esquivar algún zapato volador durante mi exposición y que varios de ustedes se acuerden de mi hermana. Aunque debo confesar que si necesitara ganarme el amor de los lectores no hubiera elegido escribir sobre el tiempo. Empecemos la polémica sin rodeos: va a llover, a usted le va a arruinar el fin de semana y eso es una buena noticia. No que se le arruinen sus planes, sino que llueva, queda claro. El escenario de sequía y la extrema exposición a incendios forestales hace que la apertura de una ventana de inestabilidad concreta sea una gran noticia. Y digo concreta porque las últimas lluvias fueron un fiasco que apenas mojaron el pluviómetro. Puede usarlo a su favor para cancelar de antemano algo que tenga en agenda y que no le represente demasiado interés, o para planear con que series o películas ponerse al día el domingo. Pero sepa que puede salir empapado de ese recital al que planea ir. De todas formas, con mucha cautela, no suspenda nada que lo entusiasme ya que la lluvia gambeteó la ciudad varias veces, además de que podría darse el mejor de los escenarios, que es que llueva en el campo y tengamos algo muy exiguo en la ciudad. Amigos, parece que vuelve a llover y paradójicamente eso se podría etiquetar como “buen tiempo”.

Jueves: primavera, casi verano

Para este 10 de noviembre se espera una jornada muy parecida a las anteriores, descenso de aire caliente por la mañana, con un amanecer agradable, con cielo algo nublado, viento moderado y mínima de 18°C. Se acaba la oferta de cielo totalmente despejado, aunque tendremos buenas cuotas de sol y conservaremos el viento templado en superficie hasta después del mediodía. El termómetro aprovechará la oferta de viento caliente y buena insolación de superficie para ir por una marca pre veraniega e intentar superar los 29°C por la tarde, así que no exagere con el abrigo antes de salir de casa. Promediando el día rota la veleta para anunciar una nueva intromisión de aire fresco desde el río y llevar el termómetro a 23°C en una noche que podría presentar una importante intensificación del viento.

Viernes: vuelven las nubes

El viernes sigue con la tónica de mínimas amables ofreciendo 20°C de salida, con viento moderado y cielo parcialmente nublado. Se espera una jornada con viento templado desde el noreste para ofrecer otra tarde con matices estivales con el termómetro superando los 29°C alternando algunos pasajes soleados con otros tramos un poco más nubosos. La noche espera nuevamente viento desde el este, en un cierre con 23°C en un ambiente muy agradable para los que quieran salir.

Sábado: tarde y noche inestable

El sábado, fecha en la que varios en la ciudad asistirán al festival Primavera Sound, es un verdadero dolor de cabeza a la hora de armar el pronóstico así que vamos a enunciarlo desde el escenario más pesimista para el que tenga alguna actividad al aire libre. Se espera una jornada inestable que nos pueda deparar algunas lluvias aisladas. En algunos modelos hay mucho nubarrón y ninguna gota, otros modelos de simulación aventuran lluvias débiles o aisladas a partir del mediodía por lo que todos coinciden que, si usted tiene que hacer algo que demande estar al aire libre, si puede hacerlo por la mañana, mejor. La tarde se perfila con nubes bajas y cargadas, con poco viento y con el termómetro sin ceder ni un grado, volviendo a ofrecer 29°C promediando el día. Hacia la noche entrará aire frío, aumentando la inestabilidad por lo que el cierre no está a salvo, aquellos que tengan alguna actividad nocturna en agenda deberán estar atentos a nuevas actualizaciones hasta último momento.

Domingo: november rain

La jornada dominical tiene todas las de perder para aquellos que tenían algún plan al aire libre, pero por fin se rompería el hechizo y volvería a llover de manera más generosa en la ciudad. Se espera una jornada algo ventosa, con viento frío del sudeste, con probabilidad de lluvias y hasta alguna tormenta aislada. Se estima una máxima menor a la de las últimas tardes con el mercurio recortándose en 25°C. Algunos análisis dan un cese de precipitaciones al amanecer, otros extienden la lluvia hasta la medianoche.

Spoiler alert

La semana comenzaría con un lunes inestable y ventoso que podría dejarnos algunas lluvias aisladas con máxima de 24°C. A partir del martes se correrían las nubes para darle paso a una serie de jornadas con sol y descenso de aire caliente que podrían empujar al termómetro más allá de los 30°C hasta el viernes, inclusive.

Eso es todo, amigos. Aquellos que le pedían un poquito más de calor a la primavera festejarán los 29°C de los próximos días y la perspectiva de una próxima semana calurosa. A pesar de arruinar el fin de semana para muchos, el título meteorológico excluyente es la posible vuelta de las lluvias para el fin de semana,, muy necesarias para empezar a revertir el escenario de sequía y la alta exposición a incendio forestales en gran parte del país. Bienvenida la lluvia, la estábamos esperando.

