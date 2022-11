El curioso ranking de los recitales de Coldplay que encabeza Buenos Aires y enorgullece a los fans argentinos

escuchar

Coldplay se prepara para su décimo y último show en la Argentina, en el marco de la gira mundial Music of the Spheres. Con artistas sorpresa invitados, distintas ovaciones y homenajes e incluso estrenos de canciones, la banda consiguió llenar el estadio Monumental de River Plate en todas las ocasiones. Ahora, sus integrantes dieron a conocer un dato que situaría a los argentinos como líderes de un ranking que provocó el orgullo de los ciudadanos.

Al inicio, la duda invadió a sus fans. El estado de salud de Chris Martin derivó en la cancelación de sus shows en Brasil, con fechas muy cercanas a los que celebrarían en el país. Pero, finalmente, los británicos pudieron recorrer las calles porteñas y celebrar todos los shows en la Argentina. Tras su debut el 25 de octubre, luego de cinco años sin tocar en Buenos Aires, Coldplay se enfrentará la noche de este lunes a su última fecha en el Monumental.

ARCHIVO-. Coldplay celebrará este lunes el último show en la Argentina. Gentileza DF Entertainment

Los fuegos artificiales, la serpentina y las pulseras que portan los asistentes forman parte de la puesta en escena de cada recital, creando la iluminación en las gradas y en la pista. Así, cada asistente recibe una pulsera blanca con led amarillo, rojo y azul, que se sincronizan para modificar su intensidad y color según la canción que suene en el show. Este mecanismo cuenta con un alcance de 800 metros y 6 horas de duración de la batería. Este viernes, la banda dio a conocer un dato que alabó la actitud de los argentinos.

La Argentina lideró el ránking en devolución de pulseras. Twitter: @cpintown42

Y es que la Argentina lideró el ranking de Latinoamérica con mayor porcentaje de retornos de las pulseras, con un 94% de asistentes que las devolvieron a la caja que se encuentra a la salida del show. El segundo puesto lo ocupó Santiago de Chile, con un 86%, seguido de Bogotá (85%) y Lima (82%).

¿Por qué se deben devolver las pulseras?

Los integrantes de Coldplay pusieron el foco de su gira en el cuidado del medio ambiente. Así, los británicos buscaron contaminar lo menos posible con diferentes herramientas y mecanismos, desde el uso de unas bicicletas especiales para generar energía hasta alentar al público a que se mueva en medios de transporte sostenible para asistir al recital. Además, destinará el 10% de las ganancias a un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, como ClientEarth o One Tree Planted by The Ocean Cleanup.

De hecho, una de las anécdotas que invadió los por ahora nueve recitales celebrados de la banda en el Monumental fue el video viral de un trabajador por su inédita manera de pedir que se entreguen las pulseras a la salida del show. El hombre, con una pechera verde y un megáfono, entonó al ritmo de “Viva la vida” el llamado para la devolución del objeto: “Pulsera en el cajón, porfa, pulsera en el cajón. Van en el cajón, van en el cajón, van en el cajón”. Además, también cantó La pulsera en el cajón, la pulsera en el cajón, la pulsera en cajón, al ritmo de “Clocks”.

Un empleado pide la devolución de las pulseras en Coldplay

LA NACION