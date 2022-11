Bud Bunny está en Buenos Aires y una joven contó que viajó con él en colectivo: “Yo miré y casi me infarto”

escuchar

Bad Bunny estuvo en la Argentina y brilló con todo su arte musical por dos noches consecutivas en un estadio de Vélez colmado, donde el viernes y el sábado hizo delirar allí a miles de fanáticos en el contexto de su World’s Hottest Tour. Pero más allá de este evento artístico rutilante que protagonizó, el rapero boricua tomó notoriedad en redes sociales por un hecho curioso. Una tuitera aseguró que lo vio en un colectivo en La Plata y hasta le tomó una foto que de inmediato se volvió viral.

¿Es posible que un artista internacional de la talla de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido universalmente como Bad Bunny, se encuentre arriba del colectivo 202, realizando algún tramo del recorrido que hace este ‘micro’ -como se dice entre los platenses- entre la ciudad de La Plata, Berisso y Ensenada? Para la tuitera Tiziana Graziano, eso sí es posible. Y quiso compartir su particular experiencia con sus seguidores.

El tuit de Tiziana con el supuesto Bad Bunny se convirtió en viral y ya tiene casi 200.000 me gusta Twitter / @tizianagra

“¡Me crucé a Bad Bunny en el 202! No lo puedo creer”, escribió la joven en su publicación, con letras mayúsculas de admiración y sorpresa. En el posteo, una fotografía mostraba lo que parecía ser la prueba incontrastable de que la chica decía la verdad. En efecto, la imagen tomada en el interior del mencionado colectivo mostraba en el fondo, parado frente a la puerta posterior de egreso al vehículo, a una persona con rasgos similares al cantante.

La misma Tiziana, que es de Berazategui pero estudia veterinaria en la ciudad de La Plata, le cuenta su especial encuentro a LA NACION. Esto pasó el viernes, cuando ella y una amiga, Juana, salieron de la facultad y se tomaron el 202 hacia la estación del tren Roca. “Cuando subimos al colectivo, ella me señala el fondo del micro y me dice: ‘Mira, Bad Bunny’. Yo miré y casi me infarté, porque era igual al cantante: las trenzas, los anteojos, la barba, la ropa y hasta la riñonera”, relata la joven. Ahí es cuando le saco una foto. Justo él estaba en Argentina y eso sumó a la confusión”.

En Twitter, muchos usuarios siguieron el juego de Tiziana con relación al encuentro de Bad Bunny en un colectivo Twitter / @lucasecardozo_

La repercusión en las redes

El supuesto “conejo malo”, como también se le dice al reguetonero, llevaba anteojos negros -¿Para ocultar su identidad?-, una chomba amarilla y una riñonera en su cintura. Quizás en plena conciencia de que estaba siendo fotografiado, el pretendido cantante aparece en la fotografía mirando directamente a cámara. “El justo se bajó en la siguiente parada, así que el encuentro fue breve pero shockeante por el parecido”, añade Tiziana.

La foto fue subida a su cuenta por Tiziana el pasado 4 de noviembre y rápidamente se volvió viral. Este domingo al mediodía, la foto del boricua en el “bondi” ya había recibido casi 200.000 ‘me gusta’. “Tuiteé la foto cuando estaba todavía en el 202 y de a poco, se fue haciendo viral. Tuve que desinstarlar Twitter de mi celular porque se me trababa todo”, cuenta la joven, con buen humor, y agrega que todavía recibe notificaciones, incluso de otros países.

Tiziana insistió en un segundo tuit que su anécdota con Bad Bunny había sido real Twitter / @tiziana

En otro de los comentarios que realizó la misma tuitera, se atrevió a pedirle a Bad Bunny, cuyo usuario en Twitter es @sanbenito, entradas para el recital de Vélez del mismo viernes. Pero lamentablemente, no recibió respuesta por parte del cantante de “Yo perreo sola”. “Me quedé con las ganas de asistir a sus shows, pero por lo menos, vi a su doble”, dice Tiziana, que quiso efectivamente comprar entradas para sus shows de Vélez, pero ya cuando estaban agotadas.

La foto viral del boricua en el colectivo recibió también gran cantidad de comentarios. Muchos seguían el juego de Tiziana a través de posteos con fotos de supuestos famosos en situaciones cotidianas claramente reñidas con lo que uno creería que es parte de la vida glamorosa de una estrella.

¿Es o no es? Muchos tuiteros eligieron creer que el hombre que viajaba en el colectivo 202 era el mismísimo Bad Bunny Twitter / @tizianagraziano

También había mensajes que destacaban, siempre en tono de broma, la sencillez del artista caribeño. “El chabón es millonario tiene autos lujosos, casas en todos los países y viaja en el 202 a la hora pico. Sacala del ángulo, Thiago de GH”, dijo, en ese sentido, el tuitero Lu.

Finalmente, ante el lamento de una seguidora, Tiziana admitió que el de la foto no era el verdadero Bad Bunny. Todo ocurrió cuando la tuitera Abi, en respuesta a la foto del supuesto artista en colectivo, escribió: “Yo me encontré a mi ex, tengo menos suerte que ustedes. Decime que al menos te regalo entradas”.

Finalmente, Tiziana admitió que el "Bad Bunny" del 202 no era el verdadero artista caribeño Twitter / @tizianagraziano

Entonces, la respuesta de la joven que se hizo viral terminó con la ilusión de los fans del reguetonero: “No. Mal ahí. No era el Bad Bunny ‘orishinal’. Es un carnicero platense”.

En este sentido, la tuitera cuenta que pudo conocer la identidad real del supuesto artista. “Cuando el tuit empezó a hacerse viral, apareció el Bad Bunny Platense y resulta que es un carnicero de Berisso que trabaja muy cerca de mi facultad”. La joven incluso asegura que conoce el nombre de este trabajador y añade, entre risas: “Con mis compañeros estamos planeando ir a saludarlo”.