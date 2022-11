Efemérides del 10 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

escuchar

Las efemérides de este 10 de noviembre agrupan una serie de nacimientos, muertes y otros eventos que ocurrieron un día como hoy, en el que en todo el país se vive el Día de la Tradición: un homenaje a José Hernández en el día de su nacimiento.

Esta escritor y poeta argentino escribió el Martín Fierro y La Vuelta del Gaucho Martín Fierro, obras que en su época buscaron resaltar las cualidades de este tipo de habitantes tradicionales de nuestras pampas. Por la identidad nacional que planteaba el libro, en 1939, el Congreso aprobó el Día de la Tradición en la provincia de Buenos Aires a través de la Ley N.º 4756, y en 1975, la Ley Nacional N°21.154 le dio a la fiesta el carácter federal que mantiene hasta hoy.

Este día también es importante en la historia de Diego Armando Maradona, quien jugó su partido de despedida un 10 de noviembre de 2001 en la Bombonera. Este hecho se dio cuatro años después de su último encuentro oficial, que fue un 2 a 1 contra River vistiendo la camiseta de Boca.

El estadio del club de la Rivera se copó con 60.000 espectadores que siguieron el partido entre estrellas amigas de Diego. El equipo de Maradona, integrado solo por argentinos, estaba formado por el “Mono” Burgos, Roberto Ayala, Juan Pablo Sorín, Walter Samuel, Pablo Aimar, Matías Almeyda, Javier Zenetti, Juan Sebastián Veron, “Killy” Gonzalez y Claudio López. También ingresaron Cavallero, Castromán, Pochettino, Placente, Husaín, Cruz y Berizzo.

En el plantel de “Resto del Mundo” había leyendas americanas, europeas y también argentinas como Iván Córdoba, Ciro Ferrara, el “Patrón” Bermúdez, Gamarra, Solano, Román Riquelme, Enzo Francescoli, René Higuita, Lothar Matthaeus, el “Pibe” Valderrama, Davor Suker, Hristo Stoichkov, Álvaro Recoba y Eric Cantona.

Al final del encuentro, que acabó 6-3 para el equipo de Maradona con un doblete del astro, el homenajeado dio un discurso en el que pronunció una de sus frases más famosas: “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.

Todo esto y más, en las efemérides del 10 de noviembre

1483 – Nace el teólogo alemán Martín Lutero, impulsor de la reforma protestante.

1493 – Nace el astrólogo y alquimista suizo Paracelso.

1834 – Nace el escritor argentino José Hernández, autor del Martín Fierro.

1862 – En San Petersburgo, Rusia, se representa por primera vez La fuerza del destino , ópera con música de Giuseppe Verdi.

, ópera con música de Giuseppe Verdi. 1891 – Muere el poeta francés Arthur Rimbaud.

1923 – Nace el perro japonés Hachikō, famoso por esperar a su amo en la estación de tren incluso después de la muerte de este.

1925 – Nace el actor británico Richard Burton.

1928 – Nace el músico y compositor italiano Ennio Morricone.

1933 – Nace el periodista y documentalista argentino Roberto Di Chiara.

1945 – Nace el guionista y cineasta británico Terence Davies.

1953 – Nace el político argentino Jorge Yoma.

1977 – Nace la actriz estadounidense Brittany Murphy.

1985 – En la Argentina, Villa Epecuén es inundada por las aguas del lago Epecuén.

1998 – Muere el escritor y pedagogo argentino Mario Kaplún.

1999 – Muere el cineasta estadounidense Robert Kramer.

2001 – Diego Armando Maradona tiene su partido de despedida en el estadio de Boca Juniors.

Se celebra el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo.

Se celebra el Día de la Tradición en la Argentina.

Se celebra el Día del Dibujante en la Argentina.

