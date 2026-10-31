Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 1 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:33 y se pone a las 20:24.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
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