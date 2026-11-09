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Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 10 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para San Carlos de Bariloche para el 10 de noviembre
El pronóstico del tiempo para San Carlos de Bariloche para el 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 15 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:22 y se pone a las 20:35.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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