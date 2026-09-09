Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 10 de septiembre el cielo estará con cubierto con lluvia y nevada por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:56 y se pone a las 19:28.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con cubierto con lluvia y nevada y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 6 grados.

A la noche, el clima rondará los -1 grados, mientras que los vientos serán del no a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: