Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 12 de agosto el cielo estará con lluvias y nevadas por la mañana y la temperatura rondará entre -3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:40 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con nevada y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de -1 grados.

A la noche, el clima rondará los -3 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hay que hacer ante nevadas extremas

Ante una caída de nieve con acumulación en superficie se deben tomar algunas medidas preventivas para evitar accidentes y preservar la vida de las personas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realiza las siguientes recomendaciones para los casos extremos de nevadas:

Evitar actividades al aire libre.

Utilizar ropa adecuada para bajas temperaturas.

Prever una reserva adicional de víveres y agua potable en caso de abandonar el hogar. Antes de ello, cortar el suministro eléctrico y el gas.

Mantenerse informado y conocer los lugares de evacuación.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

En caso de viajar en auto, permanecer en el vehículo y no intentar caminar para alejarse del temporal.

En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: