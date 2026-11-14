Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 20:41.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.