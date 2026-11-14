Uno por uno, cómo están jugando los gobernadores aliados en la negociación con la Casa Rosada

CÓRDOBA.-Aunque la apuesta original del presidente Javier Milei era la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Martín Menem blanqueó que el objetivo ahora es tratar en las próximas dos semanas sus suspensión. Desde hace varios meses, mientras Patricia Bullrich sostiene que los votos están para cumplir ese paso, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confiaba en contar con los aliados suficientes para eliminarlas. Él es el encargado de negociar con los gobernadores

Algunos mandatarios provinciales coinciden con la Rosada en que las PASO son un mecanismo costoso que perdió utilidad, pero para otros son una herramienta válida para ordenar las disputas internas de los partidos, aunque no sea conveniente utilizarlas en el próximo turno electoral.

Santilli se reunió este jueves con Frigerio.

En el primer grupo hay radicales, peronistas alejados del kirchnerismo y de fuerzas provinciales que están dispuestos a acompañar la iniciativa oficial aunque no todos se alinean automáticamente con los libertarios en otros temas.

Los radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) son los que abrieron la posibilidad de acompañar la suspensión de las primarias nacionales. Incluso, entre ellos, hay matices.

Raúl Jalil, de Catamarca, aparece entre los que facilitarán el acuerdo. El salteño Gustavo Sáenz y el cordobés Martín Llaryora eran sumados en esa misma línea por la Casa Rosada, aunque los tres endurecieron sus posiciones en las últimas semanas y elevaron sus exigencias al gobierno nacional. A la luz de experiencias internacionales, los votos de sus legisladores se seguirían negociando hasta último momento.

Desde siempre a la discusión por las primarias, pusieron en paralelo el del armado electoral de 2027 y la estrategia que La Libertad Avanza asumirá en las provincias.

Sáenz, un “dialoguista”, sigue de cerca el crecimiento de la estructura libertaria en su distrito. Una situación similar se da en Misiones, donde Hugo Passalacqua desconfía de posibles acuerdos. A ambos les responden tres senadores. Las definiciones llegarían la próxima semana.

La senadora neuquina Julieta Corroza se mueve en coordinación con Rolando Figueroa, quien se alineó con la posición del oficialismo nacional. LLA también cuenta como voto a favor el de la senadora que trabaja con el chubutense Ignacio Torres.

Osvaldo Jaldo (Tucumán) rechazó desde el arranque la propuesta libertaria para las PASO; es uno de los peronistas que suele votar aliado a las necesidades del oficialismo nacional. Axel Kicillof, Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja) son opositores directos.

🇦🇷 KARINA MILEI RECORRIÓ EL COMANDO OPERATIVO DE EMERGENCIAS EN CORRIENTES



La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó hoy a Corrientes junto al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, y el diputado nacional Lisandro Almirón. Durante la visita, fueron… pic.twitter.com/Yq1xYudzKj — Secretaría General de la Presidencia de la Nación (@SecGralNacion) November 12, 2026

Santilli retomó los contactos con los gobernadores; el oficialismo apunta a convocar a sesión en el Senado el 26 de este mes y lograr la media sanción en el período de sesiones ordinarias. El tratamiento en Diputados se completaría en extraordinarias.

En el Senado los libertarios necesitan 37 votos, con lo que debe sumar 16 aliados a los 21 integrantes de su bloque. Mientras negocian varios gobernadores insistieron ante LA NACION que no necesariamente controlan lo que harán los representantes de sus provincias.

Por caso, los correntinos Eduardo Vischi, presidente del bloque radical, y Gabriela Valenzuela tienen buena sintonía con Valdés, pero también juego propio. El senador es autor de un proyecto para que las PASO sean optativas.

Tres senadores que responden al expresidente Mauricio Macri (el misionero Martín Goerling; la chubutense Andrea Cristina y la pampeana María Huala) también son claves en el conteo final.

Ayer Santilli se reunió por el tema con Rogelio Frigerio (Entre Ríos) en la Casa Rosada y antes, acompañado de Karina Milei -líder de la mesa política- en Corrientes, donde estuvieron con Valdés recorriendo el Comando de Emergencia para analizar la situación hidrológica.