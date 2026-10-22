Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará cubierto con tormenta débil por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:45 y se pone a las 20:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 8 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.