Clima en San Carlos de Bariloche hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 30 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de San Carlos de Bariloche, indica que hoy 30 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de San Carlos de Bariloche se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:08 y se pone a las 20:59.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del O a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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