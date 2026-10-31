Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 1 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 23; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 1 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 1 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 20:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

LA NACION
Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
Más leídas
  1. El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia tras la polémica salida de Lencina con denuncias por "destrato"
    1

    El Gobierno designó a un nuevo subsecretario de Ciencia tras la polémica salida de Lencina con denuncias por “destrato”

  2. Los Milei refuerzan su vínculo con la iglesia evangélica antes de la visita del papa León XIV
    2

    Los Milei refuerzan su vínculo con la iglesia evangélica antes de la visita del papa León XIV

  3. Colapinto mejoró y terminó delante de su compañero Gasly antes de la clasificación
    3

    Franco Colapinto quedó 12° en los entrenamientos del Gran Premio de México, delante de su compañero Gasly

  4. Casi lo mata una cubierta suelta, chocó al lograr su único triunfo en F1 y se murió de una forma insólita
    4

    Vittorio Brambilla, “El Gorila de Monza”: de mecánico a ser el piloto más rústico de F1 y que murió de forma insólita