Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 12; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 08:19 y se pone a las 18:53.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.
A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
La misteriosa vida de la esposa del CEO de Anthropic que fue borrada de Internet
- 3
Denunciaron penalmente al exdirector de escuela que se tomó más de 3300 días de licencia y le imputan “defraudación contra el Estado”
- 4
Aryna Sabalenka, N°1 del tenis: “Solo intentaba centrarme en entrenar para pasar menos tiempo sola con mis pensamientos”