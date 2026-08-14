Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None algo nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:19 y se pone a las 18:53.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 6 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.