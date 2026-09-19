Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 20 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 20 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:25.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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