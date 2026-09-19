Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 20 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 22; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 20 de septiembre el cielo estará None ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:25.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. La Argentina podrá ser el segundo exportador mundial de maíz, desplazando por primera vez a Brasil
    1

    La Argentina podrá ser el segundo exportador mundial de maíz, desplazando por primera vez a Brasil

  2. Chechu Bonelli, sobre su separación de Darío Cvitanich: “Llegué a hacer terapia cuatro veces por semana”
    2

    A un año y medio de su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli reveló: “Llegué a ir a terapia cuatro veces por semana”

  3. La izquierda se moviliza a Plaza de Mayo y pide un paro general para “derrotar a Milei”
    3

    “Marcha de la bronca”: la izquierda se moviliza a Plaza de Mayo y pide un paro general para “derrotar a Milei”

  4. La fiscalía rechaza partir en dos el juicio de Cristina Kirchner porque sospecha que puede debilitar la condena
    4

    La fiscalía rechaza partir en dos el juicio de Cristina y Máximo Kirchner porque sospecha que puede debilitar la condena