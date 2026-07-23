Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de julio de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 23 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 4 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 84 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:42 y se pone a las 18:35.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 7 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: