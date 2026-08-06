Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 7 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 2 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:29 y se pone a las 18:46.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: