Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 20:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado con bruma y los vientos del sector O tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día