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Clima en Cipolletti hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de junio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de junio, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 8 de junio
El pronóstico del tiempo para Cipolletti para el 8 de junio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Cipolletti, indica que hoy 8 de junio el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Cipolletti se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 08:45 y se pone a las 18:16.

Pronóstico del tiempo en Cipolletti para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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