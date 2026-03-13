Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 66 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:35.
Pronóstico del tiempo en Viedma para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
- 1
“Adoptar fue muy rápido”: cómo hizo Córdoba para reducir el tiempo de espera de los niños que aguardan una familia
- 2
La ofensiva de Israel exacerba las tensiones internas en el Líbano y sobrevuela la amenaza de otra guerra civil
- 3
El influyente pensador europeo Jacques Attali advierte sobre como podría desencadenarse una tercera guerra mundial
- 4
Milei propuso a Crexell como embajadora ante Canadá tras el escándalo por su aval a la ley Bases