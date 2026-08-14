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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de agosto
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:30.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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