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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 15 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:07.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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