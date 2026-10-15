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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 17; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 16 de octubre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 16 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 19:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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