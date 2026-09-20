Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará con nublado con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:06.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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