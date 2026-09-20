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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 21 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 21 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará con nublado con lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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