Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 22; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:59 y se pone a las 19:09.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Así fue el arresto ciudadano realizado por clientes del banco que redujeron al ladrón que disparó en un intento de robo
- 3
Video: El momento exacto en el que dos pilotos británicos se eyectan antes de que su avión se estrelle y explote
- 4
El Reino Unido respondió el discurso de Milei ante la ONU y rechazó negociar la soberanía de Malvinas sin aval isleño