Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 29 de septiembre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 72 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.