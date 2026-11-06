Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 6 y 24; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará despejado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma se presentaría sin lluvias, y los vientos del O correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:53 y se pone a las 19:58.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado con bruma y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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