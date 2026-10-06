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Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Viedma para el 7 de octubre
El pronóstico del tiempo para Viedma para el 7 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

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