Clima en Viedma hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 7 de octubre, la temperatura rondará entre 8 y 11; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Viedma, indica que hoy 7 de octubre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Viedma presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:37 y se pone a las 19:22.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.